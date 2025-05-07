إدارة مؤقتة وتكنوقراط فلسطينيين.. كشف مخطط أمريكي لتولي حكم غزة

شفق نيوز/ كشف خمسة أشخاص مطلعين لوكالة "رويترز" للأنباء، يوم الأربعاء، عن تخطيط واشنطن لتشكيل حكومة مؤقتة في غزة برئاسة مسؤول أمريكي والاستعانة بتكنوقراط فلسطينيين ضمن إدارتها للقطاع.

وقالت المصادر الخمسة، إن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إمكان قيادة واشنطن لإدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب، مبينة أن المشاورات "رفيعة المستوى" تركزت على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مسؤول أمريكي تشرف على غزة، إلى أن يصبح القطاع "منزوع السلاح ومستقراً وظهور إدارة فلسطينية قادرة على العمل".

وأوضحت المصادر، أن المناقشات، التي ما تزال أولية، تشير إلى أنه لن يكون هناك جدول زمني محدد لمدة بقاء إدارة من هذا القبيل بقيادة الولايات المتحدة، إذ سيعتمد الأمر على الوضع على الأرض.

يأتي ذلك فيما أصدرت مصر وقطر بياناً مشتركاً، اليوم الأربعاء، أكدتا فيه استمرار جهودهما للوساطة من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بحسب ما نقلت الوكالة نفسها.

وقال البلدان إن جهودهما "مستمرة ومتسقة، وتستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة".

وأضافا أن الجهود "تنسق عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية، في سبيل التوصل إلى اتفاق يضع حداً للمأساة الإنسانية ويضمن حماية المدنيين".

وتتهم حركة حماس التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007 إسرائيل باستخدام الغذاء سلاحاً في حربها ضد سكان غزة.

واندلعت الحرب على خلفية هجمات شنتها حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي تسببت وفقاً لإحصاءات إسرائيلية في مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين.

وأدت الحملة الإسرائيلية على غزة منذ ذلك الحين إلى مقتل أكثر من 52 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقاً للسلطات الصحية المحلية في القطاع الذي تحول معظمه أيضاً إلى أنقاض.