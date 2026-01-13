إدارة ترمب تصنف فروع الإخوان المسلمين في ثلاث دول على قوائم الإرهاب

شفق نيوز- واشنطن

قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن "منظمات إرهابية".

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية فروع الجماعة في مصر ولبنان والأردن بقائمة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك روبيو، إن "هذه الاجراءات تأتي ضمن خطوات أولى لجهود إحباط العنف الذي تقوم به فروع الإخوان المسلمين".

وأضاف روبيو، "سنستخدم الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الإخوان المسلمين من موارد الانخراط في الإرهاب".

وكان البيت الأبيض، أعلن في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقع أمراً تنفيذياً يوجه وزيري الخارجية والخزانة إلى دراسة ما إذا كان ينبغي تصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان المسلمين كـ"منظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين دوليين مصنفين بشكل خاص".

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن هي جماعة منحلة، وحظرت نشاطاتها رسمياً في نيسان/ أبريل من العام الماضي مع اعتبارها "جمعية غير مشروعة" ومنع ممارسة أي نشاط لها أو الترويج لأفكارها، وذلك بناءً على قرار قضائي سابق صدر عام 2020 اعتبرها "منحلة".