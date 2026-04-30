إدارة ترمب تسعى لتشكيل "تحالف حرية الملاحة البحرية" في مضيق هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الخميس، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تقترح على دول أخرى إنشاء تحالف جديد بهدف استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وذكرت وسائل الإعلام الأميركية نقلًا عن برقية دبلوماسية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية أن "هذه المبادرة، التي أُطلق عليها اسم (تحالف حرية الملاحة البحرية)، تم تفصيلها في برقية داخلية لوزارة الخارجية أُرسلت يوم الثلاثاء إلى السفارات الأميركية، ودعت الدبلوماسيين الأميركيين إلى حثّ الحكومات الأجنبية على الانضمام إلى هذا التحالف".

وبحسب البرقية، فإن "التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيعمل على تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق الجهود الدبلوماسية، وضمان تنفيذ العقوبات".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا التحالف سيكون مشروعًا مشتركًا بين وزارة الخارجية الأميركية والقيادة المركزية للقوات الأميركية"، مضيفة أنه "رغم تقديمه كمبادرة سلمية، فقد طُلب من الدبلوماسيين سؤال نظرائهم الأجانب عما إذا كانوا يرغبون في أن يكونوا شركاء دبلوماسيين أو عسكريين".

وكانت البحرية الأميركية قد بدأت في 13 نيسان/ أبريل بفرض حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يمثل حوالي 20% من إمدادات النفط والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووصفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، الحصار الذي تفرضه أمريكا على السفن التابعة لإيران في منطقة الخليج، بأنه "قرصنة"، مشيرة إلى دراسة سيناريوهات مختلفة واتخاذ الترتيبات اللازمة لإفشال الحصار البحري.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، في 21 نيسان/أبريل الجاري، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 نيسان/أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترمب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.