داخل مشروبات غازية.. سوريا تضبط مليون قرص مخدر وتكشف وجهتها

شفق نيوز- دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الاثنين، بتمكن إدارة فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا من ضبط نحو مليون قرص كبتاغون كانت مخبأة داخل شحنة مشروبات غازية.

وقالت "الإخبارية السورية"، إن العملية جرت أثناء محاولة تهريب الشحنة إلى المملكة العربية السعودية عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وأشارت إلى أنه "في سياق متصل، نجح فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، في إلقاء القبض على شبكة ترويج للحبوب المخدرة".

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان إن العملية أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر بنحو 100 ألف حبة كانت معدّة للترويج في أحياء المدينة، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية أن فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق وبالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، تمكن من ضبط كمية ضخمة من المواد المخدرة كانت معدة للترويج والتوزيع داخل البلاد.

ويوم الخميس الماضي، تمكنت مكافحة المخدرات من ضبط نحو 61 كيلوغراماً من الحشيش المخدر، و725 غراماً من مادة الهيروين، إضافة إلى 4700 حبة كبتاغون.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات مواصلة جهودها الحثيثة لمكافحة شبكات التهريب والترويج، والقضاء على آفة المخدرات، بهدف حماية المجتمع.