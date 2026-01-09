داخلية إيران: سنتخذ إجراءات صارمة ضد "المخربين"

شفق نيوز- طهران

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، يوم الجمعة، عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد من وصفتهم بـ"المخربين"، داعية العوائل إلى الانتباه لأولادها الشباب من الانخراط بالاحتجاجات.

وقالت الوزارة، حسب ما نقلت قناة العالم الإيرانية: سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخربين المسلحين ومن يزعزع الأمن، بناءً لطلب المجتمع".

وأضافت "سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي اعتداء على المنشآت العسكرية أو الأمنية أو الحكومية، وللحفاظ على سلامة المواطنين ننصح بالحذر والانتباه لمنع استغلال الأحداث من الجهات المعادية للشباب والمراهقين".

وكان المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، اعتبر يوم الجمعة، أن مثيري الشغب يحاولون إرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشددا على أن بلاده لن تتسامح مع المرتزقة الذين يعملون لصالح الأجانب، على حد قوله.

ووصف خامنئي، في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز، "مثيري الشغب" بأنهم يريدون إرضاء ترمب، مشيراً إلى أن يد أميركا ملطخة بدم آلاف الإيرانيين في حرب الأيام الـ12 التي شنتها على إيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد جدد يوم أمس الخميس، تهديده بالتدخّل عسكرياً في إيران، في حال عمدت طهران إلى قتل المتظاهرين.

وقال ترمب، تعليقاً على التظاهرات المستمرة في إيران، إن "أميركا ستضرب بقوة شديدة إن بدأت إيران قتل المتظاهرين".

وكان ترمب قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن بلاده "على أهبة الاستعداد" لمد يد العون للمحتجين في إيران متى شرعت السلطات الإيرانية في إطلاق النار عليهم.

يذكر أن الاحتجاجات في إيران قد انطلقت في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2025 بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية (الريال الإيراني) وتأثير ذلك على الأسعار.