خوفاً من تهديدات.. إيران تعطل نظام تحديد المواقع العالمي "GPS"

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، يوم الأربعاء، تعطيل خدمة نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" في بعض مناطق البلاد، مبيناً أن هذا الأمر تم لأسباب أمنية، رداً على تهديدات.

وأوضح زارع بور، أن "هذا القرار اتخذ من قبل الجهات المختصة بهدف الحفاظ على أمن المواطنين ومنع استغلال معلومات الموقع من قبل إسرائيل".

وقال إنه "بالتعاون مع الشركات المحلية القائمة على المعرفة، نعمل على تصميم حلول لإدارة هذا الوضع لتقليل المشاكل التي يواجهها المواطنون، وخاصة السائقين. وقد بدأت اختبارات هذه الحلول وتنفيذها".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، كانت السلطات الإيرانية، قد شددت القيود على الاتصال بخدمة الإنترنت، كإجراء أمني خوفاً من نجاح إسرائيل في استغلال شبكات الاتصالات لتحقيق اختراقات عسكرية.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية أن هذه القيود فُرضت بسبب "استغلال إسرائيل لشبكات الاتصالات لأهداف عسكرية".

كما شنت إيران بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل حملة اعتقلت استهدفت العشرات من ما وصفتهم بـ"المخربين والجواسيس" المرتبطين بتل أبيب.