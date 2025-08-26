إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان مقابل 20 مليون دولار

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الثلاثاء، بأن القضاء اللبناني قرر إخلاء سبيل "حاكم مصرف لبنان" السابق، المسجون ​رياض سلامة​، بكفالة مالية قيمتها 20 مليون دولار.

وذكر تلفزيون "الجديد" اللبناني أن "الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، أصدرت قرارا بإخلاء سبيل سلامة.

كما نقل التلفزيون، عن الوكيل القانوني لسلامة، المحامي مارك حبقه، قوله إن "هذه الكفالة غير قانونية".

ورياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان (1993 – 2023)، أحد أبرز الأسماء المرتبطة بالأزمة المالية والنقدية التي عصفت بالبلد منذ العام 2019.

وواجه حاكم المصرف السابق سلسلة دعاوى محلية ودولية تتعلق باختلاس الأموال العامة، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع.

وأُوقف سلامة في أيلول 2024 بعد مثوله أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وسط جدل واسع حول قانونية استمرار توقيفه.

وتحدد المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان "أقصى مدة للتوقيف في الجنايات بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة"، فيما بقي سلامة قيد التوقيف لأكثر من عام.