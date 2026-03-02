إخلاء السفارة الأميركية في عمان بسبب تهديدات

شفق نيوز- عمان

أخلت السفارة الأميركية في عمان، يوم الاثنين، موظفيها بالكامل بسبب تهديدات.

وأعلنت السفارة عن القيام بإخلاء مقرها بشكل مؤقت، بسبب تهديدات.

كما دعا الأمن العام الأردني، المواطنين القاطنين في محيط السفارة الأميركية لاتخاذ الاحتياطات عند سماع صفارات الإنذار.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، أول أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني، وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الأبراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الإمارات وقطر والكويت والبحرين.