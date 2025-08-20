خلال 24 ساعة.. أمريكا تنقل ثاني قافلة مدرعات وجنود من العراق لسوريا

شفق نيوز- دمشق

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، مساء اليوم الأربعاء، بوصول تعزيزات عسكرية أمريكية جديدة إلى قاعدة الشدادي جنوبي مدينة الحسكة السورية، في ثاني قافلة قادمة من العراق خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار مراسلنا إلى أن القافلة كانت تضم نحو 80 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومحروقات إلى جانب مدرعات وآليات عسكرية تقل جنود وذخيرة وصلت إلى قاعدة الشدادي كبرى القواعد الأمريكية شمال شرق سوريا.

وهذه ثاني قافلة لتعزيزات عسكرية أمريكية تصل من قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية وفق مراسلنا.

وقال مراسلنا إنه أمس الثلاثاء دخلت قافلة مشابهة الأرضي السورية مكونة من أكثر من خمسين شاحنة ومدرعة واتجهت الى قاعدتي خراب الجير وقسرك بريف بالحسكة.

إنزال جوي شمال سوريا

ونفذت مروحيات للتحالف الدولي فجر اليوم الأربعاء، عملية إنزال جوي استهدفت منزلاً في بلدة اطمة بريف إدلب شمال غرب سوريا ادت إلى مقتل شخص عراقي الجنسية.

وقالت مصادر سورية إن المستهدف في العملية قتل أثناء محاولته الهرب ويدعى "صلاح نومان" وينتحل اسم "علي" وهو عراقي الجنسية وقيادي بتنظيم "داعش".

وكان "نومان" يعيش مع زوجته وأطفاله ووالدته في المنزل مدعياً أنه من منطقة دير الزور مستغلاً التشابه في اللهجة العراقية وأهالي منطقة دير الزور السورية.

ونقلت القوات السورية عائلة "نومان" إلى مركز أمني للتحقيق فيما اغلقت المنزل لبدء تحقيق موسع في موقع الإنزال.

ووفق مراسل وكالة شفق نيوز لم يصب أي شخص خلال العملية باستثناء الشخص المستهدف الذي قتل برصاص قوات التحالف بعد محاولته الهرب من خلال القفر من شرفة المنزل باتجاه الخارج.

وفي تموز/ يوليو الماضي، نفذت القوات الأمريكية عملية أمنية مشابهة في مدينة الباب بمحافظة حلب شمالي سوريا، أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم "داعش" ضياء زوبع مصلح الحرداني، وابنيه عبد الله ضياء الحرداني وعبد الرحمن ضياء زوبع الحرداني.