خلال 24 ساعة.. الجيش الإسرائيلي يضرب 75 هدفاً في غزة

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن شنه غارات جوية استهدفت 75 موقعاً في قطاع غزة ضمن عملية أطلق عليها "عربات جدعون"، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقال الجيش في بيان إن "جيش الدفاع الإسرائيلي يواصل عملياته ضد منظمات إرهابية في مختلف أنحاء قطاع غزة، ضمن عملية عربات جدعون، حيث تم استهداف أكثر من 75 موقعا خلال اليوم الماضي".

وأضاف أن القوات العاملة في المنطقة الجنوبية، بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، ما تزال تواصل عملياتها في غزة.

كما أشار البيان إلى أن القوات قامت، خلال العملية، بتحييد ما وصفهم بـ"المخربين"، فضلاً عن تدمير مبانٍ عسكرية ومخازن أسلحة ومواقع قنص.

وتابع "إلى جانب ذلك، شنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 75 غارة جوية على أهداف متنوعة في القطاع، شملت مسلحين ومنصات إطلاق صواريخ ومبان عسكرية ومخازن أسلحة، بالإضافة إلى منشآت وصفها بالبنى التحتية الإرهابية".