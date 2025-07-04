خلال 24 ساعة.. الجيش الإسرائيلي يشن 100 غارة على غزة

شفق نيوز - الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، شن نحو 100 غارة جوية على أهداف في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في خبر اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إلى "إعلان الجيش الإسرائيلي أن الغارات شملت مواقع لإطلاق الصواريخ ومبان عسكرية ومخازن أسلحة إضافة إلى بنى تحتية تستخدمها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".

وأضاف الصحيفة، أن "القوات البرية الإسرائيلية تواصل عملياتها في مدينة غزة وشمال القطاع وخان يونس ورفح"، مبينة أنه "تم اكتشاف وتدمير أنفاق تحت الأرض ومخازن للأسلحة وعبوات ناسفة معدة لاستهداف القوات الإسرائيلية في القطاع".