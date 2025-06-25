خلال 12 يوماً.. إيران تعتقل 700 شخص بتهمة "التجسس" وتعدم 3 اليوم

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص قالت إنهم أدينوا بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، والتخطيط لاغتيال شخصية بارزة داخل البلاد، فيما كشفت عن اعتقال أكثر من 700 شخص خلال الأيام الماضية في إطار ما وصفته بحملة ضد شبكات تجسس.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، في تقارير اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن تنفيذ حكم الإعدام جرى في مدينة أرومية بمحافظة أذربيجان الغربية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المحكومين الثلاثة، وهم إدريس عالي، وآزاد شجاعي، ورسول أحمد، تم اعتقالهم بعد اتهامهم بتهريب معدات يُشتبه في استخدامها لأغراض تفجيرية، بهدف تنفيذ عمليات اغتيال داخل إيران، وذلك تحت غطاء شحنة مشروبات كحولية.

وأشارت التقارير إلى أن القضاء الإيراني وجه إليهم تهم "محاربة الله" و"الفساد في الأرض" و"التعاون مع جهات أجنبية معادية".

وفي السياق نفسه، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الأجهزة الأمنية والاستخبارية في البلاد اعتقلت أكثر من 700 شخص خلال 12 يوماً، بتهم تتعلق بالتجسس والعمل لصالح إسرائيل، مشيرة إلى أن أغلب تلك الاعتقالات جرت في محافظات كرمانشاه، وأصفهان، وخوزستان، وفارس، ولرستان