خلال يومين.. إسرائيل تغتال قيادياً آخر بحزب الله جنوب لبنان

شفق نيوز – الشرق الأوسط

أفاد الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، بتصفية أحد عناصر "قوات الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة عيناتا جنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي، باستخدام طائرة، (إرهابياً) من (قوة الرضوان) التابعة لمنظمة (حزب الله) في منطقة عينتا جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم السبت".

من جهتها، ذكرت "إذاعة الجيش الإسرائيلي" أن قوات الجيش حاولت اغتيال 4 عناصر من "حزب الله" في جنوب لبنان عبر تنفيذ غارات جوية متفرقة هناك.

وأمس الجمعة، كشف الجيش الإسرائيلي، عن مقتل قاسم صلاح الحسيني، في لبنان، بعملية نفذها أول أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "اللبناني قاسم صلاح الحسيني كان يعمل على الترويج لتنفيذ عمليات ضد مدنيين إسرائيليين وقوات الجيش على الجبهة الشمالية، نيابة عن قوة القدس الإيرانية".

وتأتي هذه الاستهدافات الإسرائيلية في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تواصل القوات الإسرائيلية التوغل وشن غارات على مناطق وبلدات في جنوب لبنان.