خلال يومين.. حزب الله يعلن استهداف 17 دبابة "ميركافا" جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت دبابات إسرائيلية من طراز "ميركافا" في عدة بلدات جنوبي لبنان، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

وذكر الحزب في بيانات متتالية أن "مقاتليه استهدفوا ثلاث دبابات ميركافا في بلدة دير سريان بصواريخ موجهة، ما أدى إلى إصابات مؤكدة".

وأضاف أن "ثلاث دبابات أخرى استُهدفت في تلة المحيسبات ضمن بلدة الطيبة باستخدام صواريخ موجهة، مع تحقيق إصابات مباشرة".

وفي بلدة القنطرة، أشار الحزب إلى "تنفيذ عدة عمليات متتالية"، موضحاً أنه تم استهداف دبابة ميركافا قرب المهنية بصاروخ موجه، ثم استهداف دبابة أخرى في الموقع ذاته بصاروخ مباشر، قبل استهداف دبابة ثالثة عند الساعة 06:40 قرب خزان البلدة بصاروخ موجه، لترتفع الحصيلة إلى سبع دبابات خلال اليوم.

وأكد الحزب أن "هذه العمليات تأتي دفاعاً عن لبنان وشعبه"، في ظل استمرار المواجهات على الحدود الجنوبية.

وكان "حزب الله" أعلن أمس الأربعاء تنفيذ عشرات العمليات خلال يوم واحد، مؤكداً تدمير ثماني دبابات "ميركافا" إسرائيلية في محور الطيبة، إضافة إلى استهداف دبابات وآليات أخرى في عدة مواقع حدودية، ضمن هجمات صاروخية وبمسيّرات استهدفت تجمعات وقواعد في شمال إسرائيل.

ويأتي ذلك مع تواصل الحرب لليوم السابع والعشرين التي شنتها إسرائيل وأميركا على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، فيما دخل لبنان المواجهة في 2 مارس/آذار الجاري.