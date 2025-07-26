خلال أيام.. مفاوضات نووية جديدة بين إيران ودول "الترويكا" في إسطنبول

شفق نيوز- طهران/ إسطنبول

كشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، أن الجولة القادمة من المفاوضات النووية بين إيران والدول الأوروبية الثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) ستعقد في إسطنبول خلال الأيام العشرة المقبلة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لكسر الجمود في الملفات الخلافية بين طهران والغرب، وسط أجواء إقليمية ودولية مشحونة بالتوتر والتصعيد المتبادل.

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات، التي انطلقت أمس الجمعة في إسطنبول منذ عدة أشهر، قد ركزت على البرنامج النووي الإيراني والعقوبات.

وذكرت وكالة أنباء "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، أن "الأطراف المعنية تُجري حالياً تنسيقاً دبلوماسياً مكثفاً لوضع اللمسات الأخيرة على جدول الأعمال وترتيبات اللقاء".

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني وأحد كبار المفاوضين الإيرانيين كاظم غريب آبادي، إنّه أجرى برفقة نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي محادثات (جدّية، صريحة، ومفصلة) مع المدراء السياسيين في الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) وممثلي الاتحاد الأوروبي، ناقشوا خلالها آخر تطورات ملف رفع العقوبات والبرنامج النووي الإيراني.

وأوضح المسؤول الإيراني، أنه تم خلال الاجتماع توجيه انتقادات حادة للمواقف الأوروبية حيال (العدوان الأخير) ضد الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن الوفد الإيراني قدّم شرحًا مفصلًا حول الموقف المبدئي لطهران، بما في ذلك رفضها للآلية المعروفة بـ”سناب باك”، التي تتيح إعادة فرض العقوبات تلقائيًا.

وأضاف أن الطرفين دخلا الاجتماع وهما يحملان "أفكارًا محددة"، وقد تمّت مناقشة أبعادها المختلفة بشكل مفصل، كما تم الاتفاق على مواصلة المشاورات في هذا الإطار خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات بعد فترة من التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، وفي ظل استمرار العقوبات الغربية على طهران، ما يجعل من جولة إسطنبول القادمة فرصة جديدة لإعادة بناء الثقة، رغم الشكوك العميقة لدى الجانبين.