خلال مفاوضات الغد.. إسرائيل تطالب لبنان بإلغاء قانون عدم الاعتراف بها

أكدت صحيفة يسرائيل هيوم، مساء اليوم الأربعاء، أن حكومة بنيامين نتنياهو، تريد طرح أحد القانونين اللبنانية الخاصة بحظر الاعتراف بدولة إسرائيل، في اجتماعات واشنطن، والضغط من أجل الغائه.

وقالت يسرائيل هيوم، إن "إسرائيل تريد من لبنان إلغاء القانون الذي يحظر الاعتراف بها أو عقد لقاءات معها".

ومن المقرر أن تجري يوم غد، الجولة الثانية من المحادثات على مستوى السفراء بين لبنان وإسرائيل حيث ستعقد في الولايات المتحدة.

وعُقدت الجولة الأولى من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن بتاريخ 14 نيسان/أبريل الجاري. وبعد ثلاثة أيام فقط من تلك الجولة الافتتاحية، تمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام.

وكانت الرئاسة اللبنانية، قد أكدت يوم الاثنين الماضي، أن الرئيس جوزيف عون، قرر تكليف وفد لبناني برئاسة سيمون كرم، السفير السابق لدى الولايات المتحدة، لتولي المفاوضات الثنائية مع إسرائيل.

وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، مع احتفاظ إسرائيل بحق الدفاع عن النفس عند أي تهديد.

كما يطلب من لبنان اتخاذ إجراءات لمنع أي هجمات ضد إسرائيل، والتأكيد على أن القوات الأمنية اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن، مع استمرار وساطة الولايات المتحدة لتسهيل المحادثات بين الطرفين.