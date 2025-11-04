خلال عامين.. إسرائيل أنفقت 76.3 مليار دولار على الحرب

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الثلاثاء، أن نفقات الحرب الإسرائيلية خلال العامين الماضيين بلغت 76.3 مليار دولار، بحسب ما كشفته أحدث البيانات الخاصة بوزارة المالية.

وذكرت هيئة البث العبرية: "تشير البيانات الواردة من وزارة المالية إلى أن نفقات الحرب بلغت حتى الآن 250 مليار شيكل (76.3 مليار دولار)".

وأضافت: "بحسب مسؤولين كبار في وزارة المالية، فإن المؤسسة الدفاعية أساءت استخدام أيام الاحتياطي بطريقة أدت إلى هدر مليارات الشواقل"، في إشارة إلى المكافآت المخصصة لجنود الاحتياط خلال فترات الخدمة، دون تفاصيل.

وأشارت الهيئة، إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال بمؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه "من الضروري رفع ميزانية الدفاع لتمكين النمو في الاقتصاد الإسرائيلي في السنوات المقبلة".

ولم تشر هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) تفاصيل عن تصريحات سموتريتش.

ولم تحدد البيانات المقصود بالحرب على وجه التحديد، علماً أن إسرائيل رددت مراراً أنها تخوض حروباً على عدة جبهات، ولكن غالباً تشمل الأرقام المذكورة فيها تكاليف حربها على غزة ولبنان وإيران خلال العامين الماضيين.

وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الحرب في غزة التي خلّفت أكثر من 68 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وبخصوص إيران، شنت إسرائيل في 13 حزيران/ يونيو الماضي حرباً مفاجئة عليها استمرت 12 يوماً، تخللتها ضربات متبادلة أسفرت عن مئات القتلى والجرحى بين الجانبين، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 24 من الشهر ذاته.

وفي لبنان، قتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفاً، خلال حربها عليه الذي بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحول في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

كما تشن إسرائيل بشكل شبه يومي غارات على "حزب الله"، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى.