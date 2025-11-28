خلال ساعات.. ثاني هجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل تركيا

شفق نيوز - أنقرة

أفادت السلطات التركية، يوم الجمعة، بتعرض ناقلة النفط "فيرات" التي ترفع علم غامبيا لهجوم في البحر الأسود قبالة سواحل البلاد.

وقالت هيئة الملاحة البحرية التركية إن طاقم السفينة لم يصب بأذى، ولم تحدد طبيعة الهجوم أو الأضرار.

وأفاد طاقم الناقلة "فيرات" بتعرضها لهجوم على بعد 35 ميلاً من الساحل التركي في البحر الأسود.

وذكرت الوكالة أنه تم إرسال فرق إنقاذ وسفينة تجارية إلى موقع الحادث.

وأشارت الإدارة إلى أن حالة أفراد الطاقم البالغ عددهم 20 فرداً طبيعية، وأكدت وجود دخان كثيف في غرفة المحركات.

وهذه هي الحادثة الثانية قبالة سواحل تركيا يوم الجمعة، حيث ذكرت الوكالة في وقت سابق أن ناقلة النفط التي تحمل علم غامبيا، "كايروس"، اشتعلت فيها النيران في البحر الأسود على بعد 28 ميلاً قبالة سواحل تركيا بسبب تأثيرات خارجية.