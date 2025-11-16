خطيب زاده: المفاوضات مع أميركا ليست نزيهة ولا محايدة

شفق نيوز- طهران

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية في الوزارة، سعيد خطيب زاده، يوم الأحد، أن الأميركيين یریدون تحقيق أهدافهم باستخدام الدبلوماسية ومسرح المفاوضات"، وفق تعبيره.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، "إرنا" عن خطيب زاده، قوله إن "الطرف الآخر لقد استخدم كل أسلحته العسكرية ضد دول أخرى، وسلح كل موارده، ويهدد الدول الأخرى، هذه ليست مفاوضات محايدة".

وقال خطيب زاده في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر الدولي "القانون الدولي في ظل الهجوم والعدوان والدفاع"، إنه "لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لمفاوضات حقيقية هادفة إلى نتائج في أي من تصريحاتها خلال الأشهر القليلة الماضية".

وأضاف: "ليعلم شعبنا، بصدق، أن الحكومة بذلت قصارى جهدها في الأشهر الماضية وقبل الهجمات لمنع هذه الحرب وتصعيدها، لكن ما حدث كان وهما وتشويها للتصورات من قبل الاعداء، ولطالما كانت إيران مستعدة"، متابعا "هذه ليست مفاوضات نزيهة، لذلك، ينبغي دائما الانتباه والحذر من نوايا وأفعال الطرف الآخر".

وفي نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، أعيد تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والتي تتضمن فرض عقوبات على إيران.

وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وراء هذا التحرك، بينما رفضت روسيا وإيران الاعتراف بشرعيته، مشيرتين إلى انتهاكات متكررة من قبل الدول الأوروبية لبنود الاتفاق النووي وانسحاب الولايات المتحدة منه.

وتشمل هذه القيود حظر توريد التقنيات والمواد المتعلقة بالنشاط النووي إلى إيران، ومنع نقل الأسلحة الثقيلة والتقنيات الخاصة بإنتاج الصواريخ البالستية إليها، إضافة إلى تجميد أصولها في الخارج.