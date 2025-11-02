خطر نفاد مياه الشرب يلاحق طهران

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأحد، بأن العاصمة طهران، تواجه خطر نفاد مياه الشرب خلال أسبوعين بسبب جفاف "تاريخي".

وقال المدير العام لشركة مياه العاصمة بهزاد بارسا، إنّ سد أمير كبير، أحد السدود الخمسة التي تزوّد طهران بمياه الشرب، "يحتوي فقط على 14 مليون متر مكعب من المياه، أي 8% من سعته".

وأوضح أن في الفترة ذاتها من العام الماضي، كان هذا السد يحتوي على نحو 86 مليون متر مكعب من المياه، عازياً هذا التراجع الكبير إلى "انخفاض هطول الأمطار بنسبة 100%" في طهران وضواحيها.

ووفقاً لوكالة لوسائل الإعلام، فإنه غالباً ما تشهد المدينة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة والواقعة على المنحدر الجنوبي من سلسلة جبال البرز، صيفاً حاراً وجافاً وخريفاً ممطراً في بعض الأحيان وشتاء قاسياً ومثلجاً.

ويستهلك سكان العاصمة الإيرانية نحو ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه في اليوم، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وبحسب مصادر إيرانية، فقد تم قطع المياه في الأيام الأخيرة عن العديد من أحياء المدينة، بهدف التوفير في استهلاكها.