خطة إنهاء الحرب.. "لا نووي لا عقوبات" وطهران ترفض فتح هرمز

شفق نيوز- واشنطن

كشفت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، تفاصيل خطة مقترحة لوقف القتال بين الولايات المتحدة وإيران، يفترض البت فيها، اليوم الإثنين، وتتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب تخلي طهران عن الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة.

وذكرت المصادر أن "قائد الجيش الباكستاني، الجنرال عاصم منير، أجرى اتصالات مع نائب الرئيس الأميركي، إضافة إلى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في إطار جهود دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط".

وبحسب المصادر، فقد طرحت على واشنطن وطهران خطة من مرحلتين، تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار، يعقبه التوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة تتراوح بين 15 و20 يوماً.

وأشارت المصادر إلى أن "الخطة تشمل أيضا إعادة فتح مضيق هرمز، ضمن حزمة تفاهمات أوسع ترتبط بالملف النووي الإيراني ورفع القيود الاقتصادية".

ووفق "رويترز"، فإنه يتعين على الطرفين اتخاذ قرار بشأن الخطة اليوم، في خطوة قد تمهد لاحتواء التصعيد وفتح الباب أمام تسوية شاملة خلال فترة قصيرة.

في المقابل، قال مسؤول إيراني رفيع لرويترز، إن طهران تلقت مقترح باكستان وتجري مراجعته ولن تقبل مواعيد نهائية أو أي ضغوط.

وأكد المسؤول، أن طهران "لن تعيد فتح مضيق هرمز مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار"،وترى أن أمريكا ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن أربعة مصادر أميركية وإسرائيلية وإقليمية،بأن الولايات المتحدة وإيران تجريان عبر وسطاء إقليميين مفاوضات بشأن وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوماً قد يمهد لاتفاق دائم ينهي الحرب.

وكان ترمب، قد لوح أمس الأحد، بمحو إيران في حال عدم التوصل لاتفاق وفتح مضيق هرمز بحلول مساء الثلاثاء، رافضاً إعطاء جدول زمني لإنهاء الحرب.