خطة أميركية من 15 بنداً لإنهاء الحرب مع إيران

شفق نيوز- واشنطن

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على المسار الدبلوماسي، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران خطة من 15 بنداً لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في خطوة تعكس سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إيجاد مخرج من نزاع هزّ الاقتصاد العالمي ورفع مستوى القلق في أسواق الطاقة.

وبحسب تقرير للصحيفة ترجمته وكالة شفق نيوز، نُقلت الخطة إلى طهران عبر باكستان، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت إيران ستقبل بها أساساً لأي مفاوضات، كما لا يزال غير واضح ما إذا كانت إسرائيل، التي تشارك الولايات المتحدة في قصف إيران منذ نحو أربعة أسابيع، تؤيد هذا المسار.

وتتضمن البنود برنامج إيران النووي وصواريخها البالستية وممرات الملاحة بالإضافة إلى نقاط أخرى لم يتم الكشف عنها.

وجاء ذلك في وقت قال فيه ترمب، الثلاثاء، إن مفاوضات لإنهاء الحرب تجري بالفعل، مؤكداً أن الإيرانيين يريدون "إبرام صفقة".

وأضاف، في تصريحات للصحافيين من المكتب البيضاوي، أن هذه المفاوضات لا تقتصر على كونها قائمة فحسب، بل يشارك فيها أيضاً نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وفي حين تواصل إيران إعلانها رسمياً أن لا مفاوضات تجري مع واشنطن، قالت الصحيفة إن طهران والولايات المتحدة تتبادلان، وفق مسؤولين إيرانيين ودبلوماسي إيراني، رسائل عبر وسطاء لخفض التصعيد واحتواء المواجهة.

وصوّر ترمب إيران على أنها باتت قريبة من الهزيمة العسكرية إلى درجة لا تملك معها سوى التفاوض، إلا أن التطورات الميدانية يوم الثلاثاء أظهرت، بحسب التقرير، أن طهران ما زالت قادرة على توجيه ضربات في أنحاء المنطقة. فقد استهدفت صواريخ إيرانية إسرائيل والعراق، فيما تحدثت دول خليجية عن ضربات جديدة، رغم تأكيدات أميركية وإسرائيلية سابقة بأن البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني تعرض لضربات قاسية.

ونقلت الصحيفة عن السلطات الإسرائيلية أن إصابة مباشرة في تل أبيب تسببت بأضرار واسعة في ثلاثة مبانٍ سكنية على الأقل، فيما تلقى ستة أشخاص العلاج من إصابات في المدينة، بحسب أجهزة الطوارئ. كما قُتلت امرأة وأصيب آخران في شمال إسرائيل بعد موجة كثيفة من الصواريخ والطائرات المسيّرة انطلقت من لبنان.

وفي إقليم كوردستان تسببت دفعة من ستة صواريخ باليستية إيرانية بسقوط ست ضحايا من البيشمركة وإصابة 30 آخرين.

وعندما سُئل ترمب عن سبب استعداده للنظر في وقف إطلاق النار مع الإيرانيين، قال إنهم "يتحدثون إلينا، وكلامهم منطقي".

كما أشار التقرير إلى أن ترمب تهرب من الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يشجعه على مواصلة الحرب، واكتفى بالقول إنه "مقاتل" وإنه "يقاتل معنا".

وفي سياق متصل، قالت الصحيفة إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتجه إلى فرنسا يوم الجمعة لإجراء مباحثات مع دبلوماسيين من دول مجموعة السبع بشأن الحرب وملفات أخرى.

وعلى المستوى الاقتصادي، أضاف التقرير أن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من جانب إيران، إلى جانب الهجمات الأخيرة على منشآت النفط والغاز في الخليج، دفع سعر خام القياس العالمي إلى تجاوز 100 دولار يوم الثلاثاء، بينما أعلنت الفلبين حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، ودعت كوريا الجنوبية السكان إلى تقصير مدة الاستحمام وتجنب شحن الهواتف والسيارات الكهربائية ليلاً للتعامل مع الأزمة.

وفي طهران، أعلنت الرئاسة الإيرانية تعيين الجنرال السابق في الحرس الثوري محمد باقر ذو القدر مسؤولاً أمنياً أعلى في البلاد، خلفاً لعلي لاريجاني الذي قُتل في هجوم إسرائيلي.

أما على صعيد الخسائر البشرية، فقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة إن عدد القتلى المدنيين في البلاد بلغ 1348 شخصاً على الأقل منذ بدء الحرب، وهو رقم لم يُحدّث منذ 11 مارس آذار، في حين قالت وكالة "هرانا" إن العدد تجاوز 1440 قتيلاً.

كما أن أكثر من ألف شخص قتلوا في لبنان، بينما قُتل ما لا يقل عن 15 شخصاً في الهجمات الإيرانية على إسرائيل، وبلغ عدد القتلى الأميركيين 13 عسكرياً.