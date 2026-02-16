خطة إسرائيلية لتوسيع القدس خارج حدود 1967

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قال موقع "يديعوت أحرونوت"، يوم الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع باتجاه خطة بناء لتوسعة لمستوطنة "آدم" في منطقة بنيامين بالضفة الغربية.

ووفقاً للموقع ، فإن تفاصيل الخطة تشير إلى أن ما يجري فعليا هو توسيع نطاق مدينة القدس خارج حدود عام 1967 عبر تمديد عملي لحي "نِفيه يعقوب" وخلق سيادة أمر واقع في المنطقة.

وتتضمن الخطة مئات الوحدات السكنية على أرض منفصلة جغرافيا عن مستوطنة "آدم" ولا توجد إليها حاليا إمكانية وصول مباشرة من داخل المستوطنة، رغم أن فكرة إنشاء جسر لربط المنطقة بالمستوطنة طُرحت سابقًا.

وأوضح الموقع البناء المقترح سيُنتج تواصلا إقليميا داخل القدس ويُعتبر عمليا امتدادا لحي نِفيه يعقوب، على أن تكون المشاريع — وفق التخطيط — موجهة إلى السكان الحريديم.

وأضاف أن طريق الوصول المخصص للخطة ينطلق من حي نِفيه يعقوب داخل القدس ويعود إليه، ما يعني عمليا توسيع نطاق الحدود البلدية للقدس، وهو أمر لم يحدث منذ عام 1967.

كما يربط موقع "يديعوت أحرنوت" بين هذه الخطة وبين قرارات حكومية أخرى في الضفة الغربية، من بينها قرار أُقرّ مؤخرا بشأن استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية باسم الدولة لأول مرة منذ 1967، رغم تحذيرات دولية لإسرائيل وصفت تلك الخطوات بأنها "ضمّ فعلي".