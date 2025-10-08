خطة ترمب توحد صفوف المعارضة الإسرائيلية في مواجهة حكومة نتنياهو

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت المعارضة الإسرائيلية، عقب اجتماعها، اليوم الأربعاء، أنها اتفقت على إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو ودعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة.

وأفاد موقع "واينت" العبري، بأن "اجتماع رؤساء أحزاب المعارضة تناول تنسيق الخطوات لإسقاط الحكومة في مؤتمر الشتاء القادم وتشكيل حكومة إصلاح وشفاء، حيث تم تحديد موعد لاجتماع متابعة، كما حضر الاجتماع كل من يائير لابيد وأفيغدور ليبرمان وبيني غانتس ويائير جولان وغادي أيزنكوت ونفتالي بينيت".

واتفق الستة على "تعزيز علاقاتهم، ودعم خطة ترامب لإعادة الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، ونسقوا الخطوات للإطاحة بالحكومة".

وفي هذا الصدد، أشار زعيم المعارضة يائير لابيد إلى أن "الاجتماع مع قادة أحزاب المعارضة جاء لتنسيق جهود إسقاط الحكومة الاسرائيلية"، لافتا إلى أن" إسرائيل تعاني من أزمة أمنية وسياسية واقتصادية رهيبة".

وأكد "أن المعارضة تتبنى تنفيذ مقترح الرئيس ترامب، وإعادة كل الأسرى وتوفير شبكة حماية لتنفيذ الصفقة"، موضحا "أننا سنفعل كل شيء للتأكد من تنفيذ الصفقة حسب المخطط".