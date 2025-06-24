خسائر إسرائيلية كبيرة وحدث أمني "خطير ومستمر" في خان يونس

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، باستمرار "حدث أمني خطير" في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث تحاول القوات الإسرائيلية السيطرة على موقع كمين أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها.

وذكرت التقارير العبرية، أن كميناً مسلحاً استهدف ناقلة جند مدرعة تابعة لسلاح الهندسة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة ما بين 14 إلى 16 آخرين، بعضهم بحالة حرجة، فيما اشتعلت النيران في الآلية نتيجة الاستهداف.

وأضافت المصادر الإسرائيلية، أن قوة إنقاذ حاولت الوصول إلى الموقع تعرّضت بدورها لكمين ثانٍ، ما زاد من تعقيد العملية الميدانية، بينما لا تزال هناك أنباء عن جنود مفقودين في موقع الكمين وسط مخاوف على حياتهم.

وأكدت وسائل الإعلام أن مروحيات عسكرية إسرائيلية كثّفت تحليقها في أجواء خان يونس لنقل الجرحى إلى مستشفى "تال هاشومير" في تل أبيب، وللمساعدة في عمليات البحث عن المفقودين وإجلاء بقية القوة من المنطقة.

وكانت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" قد عرضت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مشاهد مصورة لعمليات نفذتها مؤخراً ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ضمن سلسلة عمليات أطلقت عليها اسم "حجارة داود".