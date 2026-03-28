"خسائر تجاوزت 500 جندي".. إيران تحذر أميركا: المنطقة ستتحول لمقبرة

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم مقر قيادة خاتم الأنبياء في إيران، إبراهيم ذو الفقاري، يوم السبت، أن خسائر المنطقة تجاوزت 500 جندي أميركي، مشيراً إلى أن المنطقة ستتحول مقبرة للجنود.

وقال ذو الفقاري، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقادة الجيش الأميركي، من أن المنطقة ستتحول إلى مقبرة للجنود الأميركيين"، مبيناً أن "القوات الأميركية لن يكون أمامها خيار سوى الاستسلام لإرادة الله وإرادة الشعب والمقاتلين الإيرانيين الشجعان".

وأضاف أن "القوات المسلحة الإيرانية تمكنت من تحديد موقعين اختبأ فيهما جنود العدو، قبل أن تقوم باستهداف المخابئ، ما أسفر عن تكبد القوات الأميركية خسائر فادحة تجاوزت 500 مقاتل".

وأشار إلى استمرار "العمليات العسكرية ضد مواقع القوات الأميركية في المنطقة، مع التأكيد على استعداد القوات الإيرانية لمواجهة أي تهديد أو تدخل أجنبي".