آخر التطورات في غزة.. غارات إسرائيلية متواصلة وخسائر بشرية كبيرة ونقص المساعدات

شفق نيوز– غزة

شهد قطاع غزة، اليوم الخميس، استمرار الغارات الإسرائيلية مع تسجيل خسائر بشرية واسعة، فيما تواجه الوكالات الإنسانية صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات بسبب الغلاء ونقص الإمكانيات.

وقال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إن المساعدات التي تصل إلى غزة غير كافية، مما يحول دون تمكين السكان من الحصول على الغذاء، داعيًا إلى تأمين الإمكانيات لتقديم الخدمات الضرورية، وذلك على هامش انعقاد اللجنة الاستشارية للوكالة في عمان.

من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل، وإصابة 15 آخرين من عائلتي "أبو سبت" و"سهمود" إثر قصف إسرائيلي على منزل في بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي القطاع، فجر اليوم. كما قُتل وأصيب آخرون جراء استهداف مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" لمنزل عائلة "الصواف" قرب سوق البسطات في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة الليلة الماضية.

وشنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات على مدينة رفح جنوبي القطاع، في حين نفذت القوات الإسرائيلية عملية نسف شرقي مدينة غزة الليلة الماضية.

وأكدت حركة حماس أن عدد القتلى في غزة تجاوز 300 شخص منذ بدء وقف إطلاق النار، فيما لا تزال إسرائيل تواصل الغارات.

وأظهرت تقارير وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا الحرب منذ 7 أكتوبر 2023 وصلت إلى 69,513 قتيلًا.

في سياق متصل، دعا "مكتب إعلام الأسرى" المؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر والمفوضية السامية إلى فتح تحقيق دولي عاجل في مقتل 98 أسيرًا داخل سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023.