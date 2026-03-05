خريطة طيران تكشف فراغاً غير مسبوق في أجواء العراق وإيران

شفق نيوز- بغداد

أظهرت خريطة لحركة الطيران من موقع "فلايت رادار"، فراغاً واسعاً في الأجواء فوق العراق وإيران، في مشهد يعكس تأثير التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة على حركة الطيران المدني.

وتوضح الخريطة غياباً شبه كامل للطائرات المدنية فوق الأجواء الإيرانية والعراقية فضلاً عن دول الخليج وسوريا والاردن، في حين تتركز حركة الطيران بكثافة في المسارات المحيطة بالمنطقة، خصوصاً فوق تركيا وشرق البحر المتوسط وشبه القارة الهندية، إضافة إلى المسارات البحرية جنوب الخليج العربي.

كما تُظهر البيانات أن شركات الطيران الدولية عمدت إلى تحويل مسارات رحلاتها بعيداً عن المجالين الجويين للعراق وإيران، مفضلة المرور عبر طرق بديلة لتجنب مناطق التوتر والمخاطر المحتملة.

ويأتي هذا التحول في حركة الطيران في ظل تصاعد المواجهة العسكرية في المنطقة، ما دفع العديد من شركات الطيران إلى تعديل مساراتها بشكل واسع لضمان سلامة الرحلات المدنية.

وأعلنت السلطات العراقية، عن استمرار ايقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع مطارات البلاد وإغلاق الأجواء العراقية بشكل مؤقت حفاظا على سلامة المسافرين في ظل التوتر الأمني الإقليمي.

وعلّقت عدة شركات طيران دولية رحلاتها أو غيّرت مساراتها في أجواء الشرق الأوسط بعد تصاعد التوتر إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 شباط/فبراير.

وجاءت هذه الإجراءات كإجراء احترازي لتجنب التحليق فوق مناطق الصراع، كما أغلقت بعض الدول مجالاتها الجوية جزئياً، ما أدى إلى اضطراب واسع في حركة الطيران بالمنطقة.