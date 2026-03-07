خبير أميركي: مشاركة الإيرانيين بالحرب ضد النظام قد تحسم المعركة لصالح الكورد

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

استبعد بول ديفيس، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في معهد السياسة العالمية بالعاصمة الأميركية واشنطن، يوم السبت، تحوّل المواجهة مع الحرس الثوري الإيراني إلى صراع استنزاف طويل على غرار "حرب فيتنام"، مبرراً ذلك بعدم وجود نية لاستخدام قوات برية في هذه المعركة.

وقال ديفيس، لوكالة شفق نيوز، إن "التقديرات الزمنية التي تتحدث عن حسم الصراع خلال خمسة أسابيع قد تكون متفائلة للغاية"، مؤكداً أن "القوات الكوردية لا تستطيع بمفردها هزيمة الحرس الثوري دون مساعدة خارجية".

وأشار البروفيسور الأميركي، إلى أن "فرص نجاح الكورد تظل مرهونة بشكل أساسي بتوفر غطاء جوي من الولايات المتحدة وإسرائيل"، مضيفاً أن "انضمام الإيرانيين أنفسهم للقتال ضد النظام سيمهد الطريق لتحقيق انتصار حاسم لصالح الكورد".

يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد كشف، يوم الخميس الماضي، عن دعم الولايات المتحدة لشنّ الكورد هجوماً على إيران، مرجحاً أن يكون ذلك أمراً رائعاً إذا فعلوه، على حد وصفه.

إلا أن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني أكد بدوره، التزام الإقليم بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات المسلحة، مشدداً على أن كوردستان لن تكون جزءاً من أي تصعيد عسكري في المنطقة.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم أمس الجمعة، أن هدف الولايات المتحدة ليس تغيير النظام في إيران، مبيناً في الوقت نفسه أن واشنطن تريد أشخاصاً مختلفين لإدارة البلاد.

ومنذ 28 شباط/فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وترد إيران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما تصفه بأنه "مصالح أميركية" في دول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبانٍ سكنية.