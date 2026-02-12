خامنئي يوجه رسالة إلى الشعب الإيراني

شفق نيوز- طهران

نشر المرشد الإيراني علي خامنئي يوم الخميس، رسالة إلى الشعب الإيراني، أكد خلالها على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية.

وقال خامنئي، متوجها للشعب الإيراني: "في يوم 11 فبراير هذا العام قمتم بعمل عظيم.. رفعتُم شأن إيران، وكما هو الحال دائما، عززتم قوة إيران بدعمكم لها، وأحبطتم الأعداء الذين خططوا لإجبار الشعب الإيراني على الاستسلام".

وأضاف خامنئي: "هذا التحرك العظيم يزيد من عزّة إيران وقوتها واستقلالها الكامل؛ فلنسع جميعا للحفاظ على هذا الترابط والوحدة الوطنية الثمينة جدا".

وختم المرشد الأعلى قائلا: "أشكر جميع الشعب الإيراني وأقدّم تحياتي الحارة لكل فرد من الحاضرين في هذا التجمع الضخم والمليوني في أنحاء البلاد".

وأمس الأربعاء، خرج الإيرانيون في حشود كبيرة، ضمن مسيرات "22 بهمن" (11 فبراير/شباط) بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في جميع أنحاء محافظات إيران.

وشارك فيها عدد من الشخصيات الرسمية، بمن فيهم الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، الذي تواجد في مسيرة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في طهران.