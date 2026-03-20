خامنئي يوجه بـ"جهد مضاعف" لسد الفراغ الأمني عقب مقتل وزير الاستخبارات

حثَّ المرشد الإيراني آية الله مجتبى خامنئي، يوم الجمعة، رئيس البلاد مسعود بزشكيان على ملء الفراغ الأمني الذي خلفه مقتل وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب إثر ضربة إسرائيلية استهدفت مقراً سيادياً في وقت سابق.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية عن رسالة وجهها خامنئي إلى بزشكيان، فقد تضمنت تأكيداً على ضرورة تعويض هذا الغياب بجهد مضاعف، واستنهاض طاقات المسؤولين والعاملين في تلك الوزارة الحسّاسة.

وشدد المرشد في رسالته على وجوب العمل لكي "تُسلب حالة الأمن من الأعداء في الداخل والخارج"، بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات في المنطقة.

يُعد إسماعيل خطيب أحد أبرز الوجوه الأمنية في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، حيث شغل منصب وزير الاستخبارات الإيرانية (اطلاعات) لفترتين متتاليتين، وكان يُنظر إليه بوصفه "مهندس التنسيق" بين الأجهزة الأمنية والحرس الثوري.

لقي خطيب حتفه في منتصف آذار/ مارس 2026، إثر ضربة جوية إسرائيلية "بالغة الدقة" استهدفت مقراً سيادياً سرياً في ضواحي طهران الشمالية.