خامنئي يهاجم ترامب: سنزيد من قوتنا وسيُستأصل الكيان

شفق نيوز/ شنّ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، هجوماً على التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال جولته الخليجية، واصفاً إياها بـ"الخزي والعار".

جاء ذلك خلال لقاء جمع خامنئي، يوم السبت، مع حشد من المعلمين الإيرانيين بمناسبة "يوم المعلم"، حيث قال: "بعض التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي خلال زيارته الأخيرة للمنطقة لا تستحق الرد، لأن مستواها متدنٍ للغاية، حتى أنها تشكل مصدر خزي للمتحدث ومصدر عار للشعب الأميركي".

وأضاف خامنئي: "ترامب قال إنه يريد استخدام القوة من أجل تحقيق السلام، لكنه كذب. الإدارة الأميركية، وعلى مر العقود، لم تستخدم قوتها إلا للإبادة وإثارة الحروب ودعم المرتزقة"، مشيراً إلى ما وصفه بـ"المجازر" التي تُرتكب في غزة ولبنان بدعم أميركي مباشر.

وأكد المرشد الإيراني: "نعم، يمكن استخدام القوة لتحقيق الأمن، ولهذا السبب، ورغم أنف الأعداء، فإننا سنعمل على تعزيز قوتنا وقدراتنا يوماً بعد آخر، بعون الله. أما هم فقد استخدموا قوتهم فقط لتسليح الكيان الصهيوني بقنابل تُسقط على أطفال غزة والمستشفيات ومنازل الأبرياء".

وأضاف: "لا شك أن مصدر الفساد والحرب والصراع في هذه المنطقة هو النظام الصهيوني – وهو ورم سرطاني خطير ومميت في المنطقة – ويجب استئصاله من جذوره، وسيُستأصل".