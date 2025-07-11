خامنئي يلوّح: قادرون على ضرب المواقع الأمريكية الحيوية في المنطقة

شفق نيوز– طهران

قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، يوم السبت، إن بلاده تملك القدرة على ضرب المواقع الحيوية للولايات المتحدة في المنطقة، مشيراً إلى استهداف قاعدة "العديد" الأميركية في قطر باعتبارها قابلة للتكرار.

وفي منشور على حسابه في منصة "إكس"، قال خامنئي: "وجهت إيران صفعة لأمريكا، إذ هاجمت إحدى قواعدها المهمة في المنطقة (قاعدة العديد)، ملحقة بها أضراراً"، مضيفاً أن "إيران تملك القدرة على الوصول إلى المواقع الحيوية الأمريكية في المنطقة عندما ترى ذلك مناسباً".

واعتبر المرشد الإيراني أن "استهداف قاعدة العديد ليس حادثة صغيرة بل كبيرة، ويمكن تكرارها".

وكانت قاعدة "العديد" الجوية في قطر التي تُعد إحدى أكبر القواعد الأميركية في الشرق الأوسط وتضم القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية قد تعرّضت لقصف صاروخي إيراني، عقب إقدام واشنطن على استهداف مواقع نووية إيرانية، ضمن إطار تصعيد عسكري شهدته المنطقة بين الجمهورية الإسلامية واسرائيل الدولة العبرية.