خامنئي يعين رضائي مستشارا عسكريا وقصف إيراني يطال 3 دول خليجية

شفق نيوز- طهران

أصدر المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، يوم الاثنين، قراراً بتعيين محسن رضائي، القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني، مستشاراً عسكرياً له، جاء ذلك بالتزامن مع تصاعد الهجمات الإيرانية على كل من السعودية وقطر والبحرين.

وفي تطورات متزامنة في دول الخليج، أفاد الدفاع المدني السعودي بـ"إطلاق صفارات إنذار مبكر في محافظة الخرج تحذيراً من خطر محتمل"، فيما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية "إطلاق صفارات الإنذار"، داعية المواطنين والمقيمين إلى "التوجه إلى أقرب مكان آمن".

كما أكدت الداخلية القطرية "ارتفاع مستوى التهديد الأمني بعد دوي اعتراض أهداف جوية فوق العاصمة الدوحة"، مشددة على ضرورة "البقاء في المنازل والأماكن الآمنة".

يأتي ذلك في وقت تواجه إيران هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.