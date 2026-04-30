خامنئي يعلن عن "إدارة جديدة" لمضيق هرمز تجلب "الهدوء" للمنطقة

أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، يوم الخميس، عن "إدارة جديدة" لمضيق هرمز تجلب "الهدوء والفوائد الاقتصادية" للمنطقة، مؤكدا عزم بلاده "تأمين" منطقة الخليج، وذلك بالتزامن مع دعوات من الحرس الثوري لإبعاد القوى الأجنبية عن المنطقة، وسط توتر متصاعد مع الولايات المتحدة.

وقال خامنئي، في بيان نشره على منصة "إكس"، إن الوجود الأميركي يمثل السبب الرئيسي لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة، معتبراً أن تمركز القوات الأميركية في الدول المطلة على الخليج هو مصدر التوتر.

وأضاف أن "فصلاً جديداً يتشكل في الخليج ومضيق هرمز"، مؤكداً أن إيران تشترك في مصير واحد مع جيرانها، وأنها ستعمل على "تأمين منطقة الخليج" وإنهاء ما وصفه بانتهاكات العدو للممر المائي.

وأشار إلى أن "الإدارة الجديدة لمضيق هرمز ستجلب الهدوء والتقدم، فضلاً عن الفوائد الاقتصادية لجميع دول الخليج"، مضيفاً أن مستقبل المنطقة سيكون من دون الوجود الأميركي.

من جانبه، شدد الحرس الثوري الإيراني، في بيان بمناسبة ما يُعرف بـ"اليوم الوطني للخليج الفارسي"، على أن أمن الخليج لا يتحقق إلا من خلال التعاون الإقليمي بين الدول المطلة عليه، ومن دون وجود القوى الأجنبية.

ووصف الحرس الثوري الخليج بأنه شريان الحياة الاقتصادية والطاقة والاتصالات في المنطقة، داعياً إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن المستدام عبر "الحكمة الجمعية والمشاركة الفعالة" لدول المنطقة.

ويأتي ذلك بعد أن أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من اليوم، نشر صورة على منصة "تروث سوشيال" أطلق فيها على مضيق هرمز اسم "مضيق ترمب"، في خطوة وُصفت بأنها تصعيدية جديدة.

وكانت طهران قد اقترحت قبل يومين إعادة فتح المضيق مقابل رفع الحصار الأميركي عن موانئها وإنهاء الحرب، مع تأجيل مناقشة ملفها النووي، وهو ما لم يلق قبولاً من واشنطن، وسط ترقب لرد أميركي محتمل.