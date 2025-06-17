خامنئي يعلن بدء "المعركة" تزامناً مع قصف صاروخي مكثف على اسرائيل

شفق نيوز/ أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، فجر الأربعاء، ما وصفه بـ"بداية المعركة"، تزامنت مع إطلاق إيران رشقات واسعة من الصواريخ على مدن إسرائيلية، أبرزها تل أبيب وحيفا.

وجاء في تدوينة على حسابه بـ"أكس" التي كتبها باللغة الفارسية:

"به نام نامی #حیدر، نبرد آغاز می‌گردد علی با ذوالفقار خود، به #خیبر باز می‌گردد"

وترجمتها: "باسم حيدر، تبدأ المعركة… عليّ يعود إلى خيبر بسيفه ذو الفقار".

ويُعد هذا التصريح أول إشارة مباشرة من خامنئي إلى انطلاق عملية عسكرية موسّعة ضد إسرائيل، في تطور ينذر بتصعيد غير مسبوق بين الطرفين، بخاصة مع حديث عن عزم أمريكا الإنخراط المباشر الى جانب اسرائيل.

وتزامن نشر التدوينة مع قصف صاروخي كثيف شنّته إيران باتجاه عدة مدن إسرائيلية، بينها تل أبيب وحيفا وأسدود وبئر السبع، حيث أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "عشرات الصواريخ انطلقت من اتجاهات متعددة"، وأن "أنباء أولية تشير إلى سقوط صاروخ أو اثنين في مواقع بمنطقة وسط إسرائيل".

في المقابل، فعّلت إسرائيل منظوماتها الدفاعية في سماء تل أبيب وعدة مناطق أخرى، وسط دوي انفجارات ناتجة عن اعتراضات صاروخية، وتحليق مكثف للطيران الحربي.