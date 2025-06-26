خامنئي يعلن انتصار إيران ويهدد باستهداف قواعد أمريكا

شفق نيوز – طهران

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الخميس، النصر على إسرائيل والولايات المتحدة، في حرب الـ12 يوماً التي اندلعت في 13 حزيران الجاري وانتهت في 24 من الشهر.

وقال خامنئي في كلمة له إن "إسرائيل كادت أن تنهار وتُدمّر تحت الضربات الإيرانية، وأن أمريكا لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب ودخلت لأنها شعرت أن إسرائيل ستدمر تماما".

وأضاف أن "(العدوان) الأمريكي لم يحقق أي إنجاز وهنا أيضاً انتصرت إيران ووجهت صفعة محكمة لأمريكا".

وأكد خامنئي، أن "المواقع النووية الإيرانية لم تتعطل ولم تحقق أمريكا الكثير من قصفها"، مشيرا إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالغ في تضخيم حجم الهجوم الأمريكي لكنه يعلم الحقيقة".

ولفت إلى أن "الأمريكيين لا يتحدثون عن مجرد مسألة تخصيب اليورانيوم لكنهم إنهم يريدون استسلام إيران"، محذرا من أن "أي اعتداء علينا سنواجهه بتكرار استهداف القواعد الأمريكية".

وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما.