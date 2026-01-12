خامنئي يرد على تهديدات ترمب بصورة تمثال محطم: ستسقط مثل فرعون

شفق نيوز- طهران

ردّ المرشد الإيراني علي خامنئي على تهديدات الرئيس الاميركي دونالد ترمب وخطابه التصعيدي ضد إيران، واصفاً إياه بالحاكم المستبد والمغرور، ومُلوّحاً بسقوطه على غرار طغاة التاريخ مثل فرعون ونمرود.

وعبّر خامنئي عن موقفه من خلال نشر صورة تُظهر تمثالاً لترمب على هيئة مجسّم فرعوني محطّم.

وكتب خامنئي تعليقاً بالفارسية على الصورة: "ذلك الأب الذي يجلس هناك متكبّراً مغروراً، ويحكم على العالم كله، عليه أن يعلم هو أيضاً أن المستبدين والمتغطرسين في العالم، مثل فرعون ونمرود ورضا خان ومحمد رضا وأمثالهم، عادة ما سقطوا عندما كانوا في قمة غرورهم، وهذا أيضاً سيسقط، مثل فرعون".

ويأتي هذا الرد في ذروة توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، عقب تكرار ترمب تهديده باتخاذ "خيارات قوية جداً" ضد إيران، بما في ذلك بحث عمل عسكري وهجمات إلكترونية، على خلفية قمع الاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والتي تحولت لاحقاً إلى شعارات سياسية مناهضة للنظام.