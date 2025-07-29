خامنئي يرد على تهديدات ترامب: مطالبكم ذريعة للحرب

شفق نيوز- طهران

اعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الثلاثاء، أن المطالب الغربية المتعلقة بالبرنامج النووي لطهران، هي "ذريعة" للاصطدام العسكري من جديد.

‎يأتي ذلك، بعد يوم من تحذير الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ‎بأنه سيأمر بشن هجمات أميركية جديدة على المنشآت النووية الإيرانية إذا حاولت طهران إعادة تشغيل المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وفي هذا الصدد، قال خامنئي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، إن "البرنامج النووي والتخصيب وحقوق الإنسان كلها ذرائع... ما يسعون إليه هو دينكم وعلمكم.، على حد قوله.

‎وأتت تلك التصريحات خلال مراسم تأبين لضحايا الحرب الأخيرة مع إسرائيل، والتي أكد خلالها أن "السبب الرئيسي للعداء لإيران هو معارضة أصحاب النوايا السيئة لإيمان الشعب الإيراني ومعرفته ووحدته".

‎وتنفي إيران سعيها إلى صنع سلاح نووي وتصر على أنها لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم محليا على الرغم من قصف ثلاثة مواقع نووية.