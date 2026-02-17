خامنئي يرد على ترمب: لم ولن تتمكنوا من إسقاط إيران

شفق نيوز- طهران

وجه المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالتزامن مع مفاوضات جنيف، أكد فيها أن واشنطن لم تتمكن من إسقاط إيران خلال 47 عاماً، ولن تتمكن من ذلك.

وكان ترمب قد صرّح في وقت سابق بأنه يعرف بدقة مكان وجود المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ملمّحاً إلى إمكانية استهدافه، كما قال إنه قد يكشف موقعه علناً، مضيفاً أنه لو كان مكانه لما بقي في الموقع ذاته لفترة طويلة.

وقال خامنئي في رسالته اليوم: "طوال 47 عاما لم تستطع الولايات المتحدة إنهاء إيران وهذا اعتراف مهم، وأنا أقول: وأنت أيضا لن تستطيع القيام بذلك".

وأضاف: "يبدو أن رئيس الولايات المتحدة يكرر دائما القول إن جيش بلاده هو الأقوى في العالم"، مؤكدا أن "أقوى جيش في العالم قد يتلقى أحيانا صفعة تجعله غير قادر على الوقوف من جديد".

وأكمل المرشد الإيراني: "هم يرددون باستمرار أننا أرسلنا حاملة طائرات باتجاه إيران، حسنًا، حاملة الطائرات بطبيعة الحال وسيلة خطيرة، لكن الأخطر منها هو السلاح القادر على إغراقها إلى قاع البحر".

وفي تصريح سابق لشبكة "إن.بي.سي نيوز"، أكد ترمب أن خامنئي "ينبغي أن يكون قلقاً للغاية".

وجاء تهديد ترمب الأخير لخامنئي، بعد إعرابه عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران، بعدما حذّر المرشد الإيراني من أن أي هجوم على إيران سيؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية.

ويهدد ترمب منذ أسابيع بعمل عسكري ضد طهران، على خلفية حملة القمع الدامية للاحتجاجات، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف.

وعززت واشنطن قواتها في الشرق الأوسط، وأرسلت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن الى المنطقة.

يأتي هذا بينما، بدأ المفاوضون الأميركيون والإيرانيون، في وقت سابق من اليوم، جولة ثانية من المفاوضات في مدينة جنيف السويسرية، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في ظل ضغط عسكري أميركي متواصل.

وأفاد المصدر نفسه بأن "محادثات غير مباشرة بدأت بين إيران والولايات المتحدة، يتبادل فيها الجانبان الرسائل".

ويشارك المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يشاركان في المفاوضات التي تتوسط فيها سلطنة عمان، إلى جانب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.