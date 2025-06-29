خامنئي يرد على ترامب: بالغ في وصف ما جرى

شفق نيوز - طهران

ردّ المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الأحد، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت إيران النووية.

وقال خامنئي، عبر حسابه على منصة "إكس"، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "ترامب بالغ في وصف ما جرى لإخفاء الحقيقة الخفية حول نتيجة قصفه لمنشآت إيران النووية".

وأضاف "استخدم الرئيس الأمريكي مبالغة غير تقليدية في وصف ما حدث"، مبيناً ان "كل من سمع تلك الكلمات أدرك أن هناك حقيقة أخرى خفية وراءها".

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، انتقاده لتصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن الحرب مع إسرائيل، مشككاً في صحتها.

كما نفى ترامب بشكل قاطع الأنباء التي تناولت نيته منح إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية مدنية، واصفاً تلك الادعاءات بأنها "خدعة" من وسائل إعلام كاذبة تهدف إلى التشويه.

وفي 13 حزيران/ يونيو الجاري، شهد الشرق الأوسط تطوراً خطيراً وغير مسبوق، تمثّل في اندلاع مواجهة عسكرية مفاجئة بين إسرائيل وإيران، ما دفع المنطقة إلى حافة تصعيد شامل، خصوصاً بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية بقصف المنشآت النووية الإيرانية.