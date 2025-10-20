خامنئي: إيران في "حرب ناعمة" وصواريخنا قادرة على استهداف مراكز الأبحاث

شفق نيوز- طهران

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، إن إيران تخوض "حرباً ناعمة" يسعى خلالها "العدو" لإحباط الأمة وجعلها يائسة من قدراتها.

وفي كلمة له، علق خامنئي على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إسرائيل، واصفاً محاولاته برفع معنويات الإسرائيليين عبر "تصريحات فارغة وباطلة"، مؤكداً أن "الصهاينة يشعرون بالإحباط بسبب الصفعات التي تلقوها من إيران خلال حرب الـ12 يوماً".

وأضاف أن "التصريحات السخيفة التي يطلقها الرئيس الأميركي ليست سوى محاولة لرفع معنويات الصهاينة، وإن كان يملك القوة فليهدّئ ملايين المتظاهرين ضده في بلاده".

وعلق المرشد الإيراني على القصف الذي طال المنشآت النووية الإيرانية قائلاً: "الرئيس الأميركي يفتخر بأنهم دمّروا الصناعة النووية الإيرانية.. فليستمروا في هذا الوهم".

وأشار خامنئي إلى أن "العدو لم يتخيل أن الصواريخ الإيرانية قادرة على قصف مراكز أبحاثه وتدميرها"، موضحاً أن "الصواريخ التي وصلت إلى عمق بعض هذه المراكز هي صناعة شبابه ولم تُشترَ من أحد".

وشدد على أن القوات المسلحة الإيرانية وصناعاتها الدفاعية تمتلك صواريخ أخرى ستُستخدم عند اللزوم.