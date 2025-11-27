خامنئي: إيران بحاجة إلى تعبئة و"المقاومة" مستمرة

شفق نيوز – طهران

أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، مساء الخميس، أن بلاده في أمس الحاجة إلى التعبئة أكثر من أية دولة أخرى، مشيراً إلى أنها لن تكون مقتصرة على الحرس الثوري في إيران.

وقال خامنئي، في كلمة له تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "حرس الثورة قد يكون الوجه الرسمي للتعبئة، لكن أي جماعة غيورة تريد أن تعمل من أجل هذا البلد فهي أيضاً جزء من هذه التعبئة".

وأضاف، أن "ظاهرة المقاومة سوف تستمر وتنمو، ومستضعفي العالم سيشعرون أن هناك من يدعمهم وأن هناك قوة تعلي صوتهم"، مشيراً إلى أن "حركة التعبئة والمقاومة في المنطقة التي انطلقت منها يجب أن تستمر جيلاً بعد جيل".

وأكد المرشد الإيراني، أن "دولة مثل إيران تحتاج إلى التعبئة أكثر من أي دولة أخرى، في ظل الأطماع والتدخلات الخارجية".

وجدد المرشد، تأكيده على أن تدخل الولايات المتحدة في كل أنحاء العالم، من العوامل التي "تؤدي إلى عزلتها يوماً بعد يوم وفقدانها مكانتها".

وتابع: "لولا الولايات المتحدة لما استطاع الكيان الصهيوني ارتكاب كل هذه الفظائع"، مشيراً إلى أن "الشعب الإيراني هزم الأميركيين والصهاينة في حرب الـ12 يوماً من دون أدنى شك".

وتواجه إيران تحديات أمنية واقتصادية كبيرة إثر الأزمة المستمرة في ملف الطاقة النووية، وتعثر مفاوضاتها مع الغرب والولايات المتحدة، فضلاً عن الصراع المتصاعد مع إسرائيل في الشرق الأوسط.