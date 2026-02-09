خامنئي يدعو إلى مسيرات حاشدة في ذكرى تأسيس الجمهورية الاسلامية

شفق نيوز- كركوك

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، إلى تنظيم مسيرات في 11 فبراير / شباط، تزامناً مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

ونقلت وكالة "مهر" عن خامنئي قوله إن قوة الأمة ترتبط بإرادة الشعوب ومقاومتها، مشيراً إلى أهمية المشاركة في الفعاليات المرتبطة بهذه المناسبة.

ووصف ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بأنها يوم لإظهار قوة الشعب الإيراني، مؤكداً أن المشاركة في المسيرات تعكس موقف المجتمع في هذه المناسبة السنوية.

وأضاف أن يوم 11 فبراير/شباط يشهد خروج المواطنين إلى الشوارع لإحياء الذكرى والتعبير عن مواقفهم.

وأشار خامنئي إلى أن المسيرات التي تُنظم في مختلف المدن الإيرانية خلال هذه المناسبة تمثل، بحسب وصفه، ظاهرة مميزة، لافتاً إلى أن الحضور الشعبي يعكس ما اعتبره قوة المجتمع ووعيه بمصالحه.

وأكد أن المشاركة الشعبية في هذه الفعاليات تعكس، من وجهة نظره، تماسك البلاد في مواجهة التحديات.

ويُحيي الإيرانيون في 11 فبراير/شباط من كل عام ذكرى سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979 وقيام النظام الجديد بقيادة رجل الدين روح الله الخميني، في ختام احتجاجات واسعة استمرت أشهراً وأدت إلى انهيار النظام الملكي في البلاد.

ويُعد هذا التاريخ محطة مفصلية في تاريخ إيران الحديث، إذ شهد انتقال السلطة إلى نظام يقوم على مبدأ "ولاية الفقيه"، وتأسيس الجمهورية الإسلامية، وتُنظم في هذه المناسبة فعاليات ومسيرات سنوية في مختلف المدن الإيرانية.