خامنئي يدعو لتقدم عسكري - علمي أكبر في إيران: الأعداء يدقون الحديد البارد

شفق نيوز- طهران

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء الجمعة، أن من وصفهم بـ"أعداء إيران" يدقون الحديد البارد، في تحذير من أمريكا وإسرائيل اللتان لم تتوصلان إلى اتفاق نهائي مع طهران رغم الهدنة بينهم.

‏‎وقال خامنئي، في كلمة مكتوبة، يوم الجمعة، إن الحركتين العسكرية والعلمية ستتقدمان بزخم أكبر من السابق في إيران.

‏‎وأضاف خامنئي: "من واجب كل القادة العسكريين تجهيز بلادنا بشكل مستمر بأدوات حماية الأمن والاستقلال".

‏‎وشدد خامنئي في كلمته على أن "العدو لم يبلغ هدفه"، مضيفا أن "أعداء إيران ما يزالون يدقّون الحديد البارد".

‏‎وكان خامنئي، قد قال الأسبوع الماضي، إن الحرب الإسرائيلية التي جرت في يونيو الماضي كانت تهدف للإطاحة بنظام الحكم في طهران، مشددا على أن بلاده مستعدة للرد على أي هجوم يستهدفها بشكل أقوى.

‏‎ووقتها قال في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، إن "إيران قادرة على توجيه ضربة أقوى لخصومها من تلك التي وجهتها خلال حربها مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما".