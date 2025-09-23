خامنئي يبرز ملفي حزب الله والتخصيب ويحسم مصير التفاوض النووي

شفق نيوز- طهران

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مساء اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتمتع بمستوى عالٍ من تخصيب اليورانيوم، وبينما اعتبر أن التفاوض مع الأميركيين لا نفع له، أشار إلى أن حزب الله في لبنان "باقٍ ولا يستهان به".

وذكر خامنئي في كلمة نقلتها وسائل إعلام إيرانية أن "حسن نصرالله كان ثروة عظيمة للعالم الإسلامي وليس فقط للشيعة ولبنان ورغم رحيله فأن الثروة التي أوجدها ظلت باقية، فحزب الله باقٍ ولا يستهان به وحزب الله هو ثروة للبنان ولغير لبنان".

وأشار إلى أنه "بعد أسبوع من شن العدو عدوانه على إيران أدرك أنه لن يتمكن من تحقيق أهدافه بفعل تلاحم الشعب الإيراني"، في إشارة إلى حرب الـ12 يوماً.

وأضاف أن "العدو ظن أنه في حال استهدف قادة إيران فسيحدث اضطرابات في البلاد"، لافتاً إلى أن "هناك خلافات داخلية في وجهات النظر لكن حين يتعلق الأمر بمواجهة العدو يتحول الجميع إلى قبضة حديدية".

وحول تخصيب اليورانيوم قال خامنئي: "نستخدم اليورانيوم المخصب في مجالات مهمة والشعب الإيراني يستفيد منه، ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب في الزراعة والبيئة والتقنيات والمجالات العلمية وتوفير الطاقة الكهربائية، والكهرباء التي يتم توليدها من اليورانيوم المخصب ليس لديها أي أعراض سلبية ولا تؤثر على البيئة".

وأكد أن "إيران اليوم تتمتع بمستوى عال من تخصيب اليورانيوم، وهي من الدول العشر التي تمتلك تقنية تخصيب اليورانيوم ونحن لا نسعى لامتلاك قنابل نووية".

واعتبر أن "التفاوض مع الأميركيين لا نفع له أبداً ولا يبعد أي ضرر عن الشعب الإيراني بل يعود أيضاً بالضرر على البلاد ومنها أضرار لا يمكن التعويض عنها".

ونوّه خامنئي إلى أن "الجانب الأمريكي قد حدد الهدف مسبقاً من التفاوض مع إيران وهو منعها من التخصيب، وهذه ليست مفاوضات بل إملاء وفرض".

ورأى أن "تصريحات مساعدي ترامب حول تقييد مدى الصواريخ الإيرانية هو منطق الغطرسة وهو ناجم عن جهل هؤلاء بالشعب الإيراني وبالجمهورية الإسلامية، ولا نكترث بمثل هذه التصريحات".

وعن التهديدات الموجهة لإيران بالتعرض للقصف إذا لم تتفاوض حول برنامجها النووي، قال إن "هؤلاء يتكلمون اليوم عن التخصيب وغداً سيتكلمون عن الصواريخ ومن بعدها عن العلاقات الدولية لكن لا يوجد شعب شريف يقبل بمثل هذا التهديد والتفاوض تحت وطأة التهديد"، على حد تعبيره.

وخلص إلى أن "التفاوض مع الأمريكيين ليس سوى طريق مسدود وضرر تام ولا فائدة له على الإطلاق".