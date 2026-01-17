خامنئي مهاجماً ترمب: كان وراء سقوط ضحايا خلال الاحتجاجات الإيرانية

شفق نيوز- طهران

حمل المرشد الإيراني اية الله علي خامنئي، يوم السبت، الرئيس الأميركي دونالد ترمب مسؤولية سقوط ضحايا خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران.

وقال خامنئي، في كلمة له، إن "الرئيس الأميركي مجرم، بسبب ما تسبّب به من خسائر بشرية وأضرار مادية في البلاد".

كما انتقد ما وصفها بـ "الاتهامات والافتراءات التي وجهها ترمب بحق الشعب الإيراني"، مبيناً أن "التحريض ‌الأخير ضد إيران كان مختلفا لضلوع الرئيس الأميركي فيه شخصياً".

وأضاف خامنئي، أن "الولايات المتحدة دعمت الفتنة في إيران كمقدمة لعمل أكبر كانت تريد تنفيذه، وقد تم اعتقال عدد كبير من متزعمي وقادة أعمال الشغب والتخريب المجرمين".

وأشار إلى أن "البلاد لن تُقاد إلى حرب، لكن لن يكون هناك أي تساهل مع المجرمين والخارجين عن القانون داخل المجتمع".

وانتقد خامنئي، في مرات عديدة، ترمب على خلفية مواقفه الداعمة للاحتجاجات الإيرانية، والمشجعة على "احتلال مؤسسات الدولة"، ووصف بالمستبد أيضاً، على حد قوله.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت منظمة هرانا، بأن أكثر من ثلاثة آلاف شخص قتلوا في الاحتجاجات التي تجتاح إيران، في حين تم تسجيل "زيادة طفيفة للغاية" في نشاط الإنترنت بالبلاد بعد انقطاع ثمانية أيام.

واندلعت الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي على خلفية متاعب اقتصادية وتطورت إلى مظاهرات واسعة النطاق تطالب بإنهاء حكم رجال الدين في الجمهورية الإسلامية، وبلغت ذروتها في أعمال عنف واسعة النطاق أواخر الأسبوع الماضي.