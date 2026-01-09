خامنئي: مثيرو الشغب يريدون إرضاء ترمب

شفق نيوز- طهران

اعتبر المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، يوم الجمعة، أن مثيري الشغب يحاولون إرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشددا على أن بلاده لن تتسامح مع المرتزقة الذين يعملون لصالح الأجانب، على حد قوله.

ودعا خامنئي، في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز، الرئيس الأميركي إلى التركيز على مشاكل بلاده، مطالباً الشعب الإيراني بـ "الحفاظ على وحدته".

وأضاف: "إذا حافظنا على وحدتنا سننتصر على الأعداء"، مؤكداً أن "إيران لن تتراجع عن مبادئها، ولن تخضع للعملاء الذين يعملون لمصلحة الخارج".

فيما وصف خامنئي، "مثيري الشغب" بأنهم يريدون إرضاء ترمب، مشيراً إلى أن يد أميركا ملطخة بدم آلاف الإيرانيين في حرب الأيام الـ12 التي شنتها على إيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد جدد يوم أمس الخميس، تهديده بالتدخّل عسكرياً في إيران، في حال عمدت طهران إلى قتل المتظاهرين.

وقال ترمب، تعليقاً على التظاهرات المستمرة في إيران، إن "أميركا ستضرب بقوة شديدة إن بدأت إيران قتل المتظاهرين".

وكان ترمب قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن بلاده "على أهبة الاستعداد" لمد يد العون للمحتجين في إيران متى شرعت السلطات الإيرانية في إطلاق النار عليهم.

يذكر أن الاحتجاجات في إيران قد انطلقت في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2025 بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية (الريال الإيراني) وتأثير ذلك على الأسعار.