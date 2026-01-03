خامنئي عن الاحتجاجات الإيرانية: يجب إيقاف "مثيري الشغب" عند حدهم

شفق نيوز- طهران

علق المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم السبت، على الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها العاصمة طهران ومحافظات عدة، مؤكداً أن مطالب المتظاهرين "الاقتصادية" محقة.

وقال خامنئي، خلال استقباله جمعا من عائلات الشهداء: "نتحاور مع المحتجّين، أمّا العناصر المثيرة للشغب فلا جدوى من الحوار معها، حيث يجب إيقافها عند حدّها".

وأضاف: "هؤلاء محرّضون ومرتزقة تابعون للعدوّ وقفوا خلف التجّار، وردّدوا شعارات معادية للإسلام، ومعادية لإيران".

وتقول الشرطة الإيرانية، إن الاحتجاجات في البلاد تتسع وتزداد عنفا، محذرة في الوقت ذاته من "انتفاضة مسلحة"، بحسب وكالة أنباء "فارس".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هدد عبر منشور له عبر منصته "تروث سوشيال"، بـ"تدخل عسكري محتمل إذا أقدمت السلطات الإيرانية على قمع المتظاهرين بالعنف"، على حد قوله.