خامنئي: الحرب الإسرائيلية استهدفت إسقاط الحكم في إيران

شفق نيوز- بغداد

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الأربعاء، أن الحرب التي شنتها إسرائيل في حزيران الماضي كانت تهدف إلى الإطاحة بنظام الحكم في إيران، مشدداً على أن بلاده مستعدة للرد على أي هجوم عسكري جديد "بشكل أقوى".

وقال خامنئي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن "الحرب الإسرائيلية هدفت إلى الإطاحة بالحكم في إيران"، مضيفاً أن "إيران قادرة على توجيه ضربة أقوى لخصومها من تلك التي وجهتها خلال حربها مع إسرائيل التي استمرت 12 يوماً الشهر الماضي".

ووصف خامنئي إسرائيل بأنها "ورم سرطاني"، متهماً الولايات المتحدة بأنها "شريكة في جرائم إسرائيل".

وأشار إلى أن الحفاظ على الوحدة الوطنية "واجب على الجميع"، معتبراً أن التحلي بالروح والاستعداد لمواجهة أميركا وإسرائيل "أمر بالغ الأهمية".

وأضاف أن "الشعب الإيراني لن يظهر في أي ميدان بوصفه الطرف الضعيف، لأننا نمتلك جميع الأدوات اللازمة".